Furto sotto l'ombrellone sventato da un carabinieri di Verona fuori servizio

Un carabiniere del Nor di Verona fuori servizio, ha sventato un furto sotto gli ombrelloni di Jesolo.

Erano circa le 13.30, riferiscono i colleghi di VeneziaToday, quando un ladruncolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione del legittimo proprietario, che si era allontanato, per rubare il borsello lasciato incustodito e darsi alla fuga. Il militare di stanza a Verona però avrebbe assistito alla scena e fermato il "topo da spiaggia".

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Cavallino-Treporti, che hanno preso in custodia il ladro, accompagnandolo al comando locale per espletare le formalità di rito. Il borsello rubato, così come il telefono e il portafoglio che si trovavano all'interno, sono stati riconsegnati alla vittima, mentre l'indagato, un 36enne senegalese senza fissa dimora, è stato denunciato per tentato furto aggravato.