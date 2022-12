Tentato furto di uno scooter e danni sulle auto in sosta a Verona: arresto e denunce

Due interventi, eseguiti quasi in contemporanea, alcune notti fa hanno visto impegnati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona, portando ad un arresto e alcune denunce.

Tentato furto

Il primo caso si è verificato intorno alle ore 1.30, quando un veronese residente in via De Nicolis si è accorto che due sconosciuti stavano armeggiando sul suo scooter, un Honda SH 125, verosimilmente con l'intento di rubarlo. Dopo aver messo in fuga i due presunti ladri, ha telefonato al 112 fornendo una precisa descrizione dei fuggitivi, i quali sono stati individuati in corso Porta Nuova.

I due avrebbero cercato di sottrarsi al controllo spintonando i carabinieri, che alla fine sono riusciti a condurli in caserma e a identificarli: si trattava di due giovani, un 21enne marocchino e un cittadino tunisino da poco maggiorenne. Per il primo, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che è stato poi convalidato dal giudice che ha disposto la misura della custodia cautelare. Entrambi invece dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Danneggiamento

Poco dopo, intorno alle ore 2 circa della medesima notte, due equipaggi dei militari sono intervenuti invece in via Pasteur, dove un residente aveva sorpreso due individui che danneggiavano le auto in sosta, camminando sul cofano e colpendo parti della carrozzeria con violenti calci. L'uomo sarebbe intervenuto per cercare di fermarli, ma è stato costretto a scappare a causa delle minacce dei due. Arrivati sul posto, i carabinieri li hanno fermato ed identificati: si trattava di due giovani di origini albanesi alterati da un consumo eccessivo di alcol.

Accompagnati in caserma, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato in concorso.