Spaccata in un bar di San Bonifacio, la proprietaria sui social: «Sono stanca. Chi mi aiuta a fare qualcosa?»

«Sono stanca». «Chi mi aiuta a fare qualcosa?». «Chi?». Sono queste le parole affidate ai social dalla proprietaria del Keaton cocktail bar di via Vittorio Veneto, a San Bonifacio, che ha pubblicato le immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza del locale sul furto compiuto ai suoi danni nelle prime ore di mercoledì.

Intorno alle ore 5 infatti, due individui hanno fatto irruzione nel bar, dopo aver sfondato la vetrina. Dopo essersi appropriati di pochi spiccioli presenti nel registratore di cassa e del salvadanaio delle mance, avrebbero trovato un telefono cellulare dopo aver messo a soqquadro parte del locale: insomma, danni per qualche migliaio di euro per ottenere un magro bottino.

Episodio che come si può immaginare ha creato sconforto nella titolare dell'esercizio, che nel recente passato aveva già dovuto affrontare situazioni poco piacevoli e che quindi lanciato un appello via social per richiamare l'attenzione sulla situazione.

Una risposta è arrivata da Maicol Faccini di Forza Nuova, canditato sindaco con il movimento Salviamo San Bonifacio, il quale ha denunciato: «Ennesimo furto a San Bonifacio, e questa notte a subirne le conseguenze è stato il Locale Keaton con proprietaria Vittoria la quale ormai disperata (come tutti i cittadini del paese) mi ha contattato chiedendo aiuto. Qualcuno dirà come sempre "ma sii i furti ci sono sempre stati, ma sii tanto le attività commerciali sono assicurate".

Ma, nel frattempo, chi ci lavora che deve fare? Con che animo può lavorare? Purtroppo le risposte da parte dell'amministrazione sono sempre a zero se non il solito "più di così non sappiamo cosa fare".

Personalmente ho segnalato più volte il degrado e la poca sicurezza che sta vivendo da anni il nostro paese ormai allo sbando più totale senza nessun tipo di controllo.

Siamo consapevoli che le forze dell'ordine stanno facendo il massimo e che il personale è poco (?) ma noi poveri cittadini chi ci tutela? Se le vie del centro sono occupate giorno e notte da individui che creano costantemente disagi e micro criminalità (come se fosse diversa dalla vera criminalità), cosa possiamo rispondere al popolo?

Io Faccini Maicol mi impegnerò come promotore del movimento Salviamo San Bonifacio a monitorare costantemente la situazione ma soprattutto a proporre nuovamente presidi e cortei di piazza per alzare quanto possibile l’attenzione sociale verso la condizione grave in cui versa il nostro paese che oggi ha davanti un futuro davvero preoccupante».

Anche Fulvio Soave di San Bonifacio Domani è intervenuto sull'episodio: «Solidarietà e vicinanza ai gestori del Keaton che questa notte è stato danneggiato dell'ennesimo atto vigliacco di gente senza scrupoli. Anche io gestisco un'attività e posso capire lo stato d'animo e la frustrazione che provano in questo momento.

Siamo stanchi di vedere scene come questa. Siamo stanchi di vedere le persone perbene che vivono e lavorano a San Bonifacio subire questo degrado. Il nostro paese merita più sicurezza e controllo del territorio, merita una battaglia senza quartiere contro l'illegalità.

San Bonifacio deve tornare ad essere un paese più sicuro ed è il momento di impegnarci davvero per cambiare le cose».