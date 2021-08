Cerca di rubare la ruota di una mountain-bike, viene visto da passanti e carabinieri

Un 60enne è stato arrestato dai militari in Via Cappello, a Verona, per furto aggravato con violenza sulle cose

Nel tardo pomeriggio di ieri, 20 agosto, un pregiudicato sessantenne originario della provincia di Trapani e senza fissa dimora è stato sorpreso in flagranza mentre si impossessava della ruota posteriore di una costosa mountain-bike, posteggiata in una rastrelliera di Via Cappello, a Verona, per installarla sulla propria bici. Le inequivocabili manovre, eseguite con disinvoltura sotto gli occhi dei passanti, sono state viste anche dai carabinieri della sezione Radiomobile di Verona.

L'uomo, fermato ed accompagnato in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato con violenza sulle cose e trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Verona.

Questa mattina si è tenuta l'udienza con rito direttissimo in cui l'arresto è stato convalidato e al 60enne è stato imposto l'obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Verona una volta a settimana.

Da inizio anno, i carabinieri di Verona hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari 30 biciclette rubate, alcune delle quali anche di alto valore.