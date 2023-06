Sottraevano prodotti chimici per trasformarli in detergenti da vendere online

Avrebbero rubato prodotti chimici all'azienda per cui lavoravano. Prodotti che poi avrebbero trasformato in detergenti da rivendere online. Un meccanismo criminale fatto di piccole sottrazioni quasi quotidiane che nel tempo hanno prodotto un danno per la ditta stimato in 200mila euro.

Un meccanismo che per la procura di Verona descrive con il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto e al riciclaggio di prodotti chimici. Di questo sono stati accusati a vario titolo quattro uomini e una donna, tutti stranieri e di età compresa tra i 40 ed i 54 anni.

E ieri mattina, 20 giugno, i cinque sono stati bloccati dai carabinieri di Villafranca e sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni di Villafranca, Povegliano, Castel D’Azzano e Vigasio. L'ordine di applicazione degli arresti domiciliari è stato emesso dal gip del tribunale di Verona, su richiesta della procura scaligera. Procura che aveva coordinato le indagini condotte dai carabinieri di Villafranca con il supporto dei colleghi di Castel D'Azzano.

L'indagine è partita nel 2022, a seguito della denuncia di furto di solventi in un’azienda produttrice di composti chimici con sede nel Villafranchese. In base ai riscontri raccolti nell'inchiesta, quattro dipendenti e una collaboratrice commerciale dell'impresa già dal gennaio 2022 si sarebbero associati per rubare prodotti chimici dai magazzini aziendali. Le sostanze sottratte sarebbero state trasformate in detergenti, grazie alle competenze tecniche di uno degli indagati. Ed i prodotti ottenuti sarebbero stati infine commercializzati su piattaforme di vendita online gestite da società riconducibili a due degli indagati.

I cinque membri della banda avrebbero agito approfittando dei rispettivi ruoli professionali. Quasi ogni giorno, durante il normale orario di lavoro, il gruppo avrebbe accantonato grosse cisterne contenenti solventi chimici. E con un furgone aziendale, la refurtiva sarebbe stata spostata dai magazzini della ditta ad un altro magazzino dove, dopo processi di lavorazione, sarebbero state confezionate ed etichettate taniche di detergenti di piccolo taglio. Questa taniche sarebbero state infine vendute online, usando un marchio riconducibile ad un'azienda con sede legale all'estero e con spedizioni gestite attraverso una seconda impresa.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno acquisito documentazione comprovante la spedizione di oltre 5.000 prodotti ad altrettanti clienti. I militari hanno inoltre sequestrato il magazzino utilizzato dai cinque arrestati in cui sono stati anche trovati 2.000 litri di composti chimici.