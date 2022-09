Furto di un cellulare e ricettazione di bici, tre denunce e un arresto a Verona

Un arresto e tre denunce per furto e ricettazione sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla polizia locale di Verona.

Ieri pomeriggio, 2 settembre, gli agenti del reparto territoriale hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne senza fissa dimora sorpreso a rubare un cellulare. La vittima del furto era una turista che aveva appoggiato il telefonino sul tavolo di un locale di Piazza Bra.

L'arresto è stato convalidato questa mattina e l'autore del furto è stato condannato a sei mesi di reclusione con la pesa sospesa.

Un 26enne è stato invece intercettato dagli agenti della polizia locale nella zona di Piazzale XXV Aprile. Il giovane era a bordo di una bicicletta che risultava rubata dallo scorso 1 agosto. Il 26enne è stato denunciato per ricettazione.

E sempre per ricettazione sono stati denunciati un 45enne e un 32enne. I due sono stati trovati in possesso due biciclette elettriche rubate nel centro di Verona a una coppia di turisti tedeschi in vacanza sul Garda. L'individuazione è stata possibile grazie ai gps installati sulle bici. Le e-bike sono state recuperate dagli agenti nel garage del 45enne in Via XX Settembre. I due denunciati avrebbero acquistato le biciclette per poche decine di euro dal potenziale autore del furto. La polizia locale sta cercando di identificare il ladro incrociando i dati dei gps con le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina.