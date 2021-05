Furti, rapine e danneggiamenti a Legnago, denunciati un 20enne e un 23enne

Nelle ultime settimane si sarebbero resi responsabili di una lunga serie di delitti contro il patrimonio, che avevano destato preoccupazione nella comunità legnaghese. Sono un 20enne di Legnago e un 23enne rumeno, i cui nomi hanno le stesse iniziali, T.A.. I carabinieri di Legnago, grazie ad una rapida ed efficace attività investigativa, li hanno identificati e denunciati in stato di libertà con le accuse di tentato furto aggravato, danneggiamento e rapina.

I fatti risalgono alle notti tra il 14 ed il 16 aprile scorsi, quando i due avrebbero tentato un furto al supermercato Lidl di Via Mantova, avrebbero derubato il locale Gimmy Kebab di Via Frattini e avrebbero danneggiato un distributore automatico. Inoltre, i due ragazzi avrebbero rapinato anche la tabaccheria di Piazza della Libertà e compiuto un furto aggravato al Bar Stazione. Proprio per quest'ultimo furto, uno dei due era stato arrestato. I successivi accertamenti, hanno permesso ai carabinieri di raccogliere una serie d'indizi che legherebbero i due giovani anche agli altri delitti.