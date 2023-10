Rubato incasso della prima serata, raccolta fondi per sostenere Andarò Festival

A Porto San Pancrazio, quello del 30 settembre e 1 ottobre è stato un fine settimana di musica dal vivo, mercatini, cibo di strada e laboratori grazie ad Andarò Festival, evento organizzato per la prima volta quest'anno in Via Belluno. «Un evento fantastico, che ci ha riempito di gioia e di energia - hanno dichiarato gli organizzatori - Un successo strepitoso».

Un successo in parte rovinato da un furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica. «Alla chiusura della prima serata - hanno scritto i tre ragazzi che hanno organizzato il festival - dei ladri hanno seguito fin sotto casa la persona che aveva con sé tutti i proventi della prima giornata del festival, l'hanno aggredito e gli hanno rubato tutto l'incasso. Per fortuna sta bene, e di questo siamo grati. Il furto oltre che spezzarci il cuore e l'umore, ci ha messo in grande difficoltà, visto che abbiamo finanziato interamente la manifestazione di tasca nostra senza alcun tipo di sponsorizzazione o fondo».

Per fortuna, nella giornata di domenica, gli organizzatori hanno ricevuto la solidarietà, l'energia e il sostegno dei tanti partecipanti dell'Andarò Festival. «Non possiamo fare altro che dirvi grazie - hanno aggiunto gli organizzatori - Stiamo cercando di capire se nonostante tutto siamo riusciti a rientrare delle spese, ma sicuramente il sogno di avere dei soldi da reinvestire è sfumato».

Il sogno, però, potrebbe non essere del tutto sfumato. Grazie alla piattaforma di crowdfunding GoFundMe, gli organizzatori di Andarò Festival hanno avviato una raccolta fondi per finanziare nuovi eventi. «Siamo pieni di idee per l'inverno e di progetti nuovi per la seconda edizione di Andarò Festival l'estate prossima - hanno concluso - Se vi va di supportarci ogni piccolo contributo sarà molto apprezzato».