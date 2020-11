Sorpreso a rubare da Primark, cerca di scappare ma finisce in manette

Avrebbe tentato un furto all’interno di un negozio di abbigliamento del centro commerciale Adigeo, ma durante la fuga avrebbe ingaggiato una colluttazione con l’addetto alla vigilanza e subito dopo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Verona con l’accusa di rapina impropria.

Il fatto sarebbe accaduto giovedì attorno alle 12, nel punto vendita Primark. L'equipaggio della Sezione Radiomobile ha arrestato D.K., un cittadino marocchino di 26 anni, dimorante nella bassa veronese e con precedenti di polizia specifici. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato prontamente rinchiuso nella celletta blindata della "Gazzella" e accompagnato in caserma.

Ad allertare il 112 era stata una segnalazione giunta poco prima, riguardante una lite scoppiata nel punto vendita. Quando però i carabinieri sono intervenuti sul posto avrebbero constatato che un uomo era stato notato dagli addetti alla vigilanza aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e lo stesso, poco dopo, avrebbe cercato di uscire dal negozio con della refurtiva nascosta in una borsa. Nonostante il personale di servizio abbia tentato di fermarlo, D.K. avrebbe spinto via l'addetto per proseguire nella sua fuga, liberandosi anche della merce che avrebbe rubato, il cui valore è stato quantificato in 225 euro.

Il 26enne, ultimate le formalità di rito, è stato rinchiuso in camera di sicurezza a disposizione della competente autorità giudiziaria, per essere giudicato con rito direttissimo. Venerdì mattina si è celebrato il processo con la conseguente convalida dell'arresto e l'emissione della misura custiodale degli arresti domiciliari, che l'imputato scontera' presso il suo domicilio in Bonavigo.