Scoperto a togliere le placche antitaccheggio ai vestiti, prova a fuggire ma viene fermato

È avvenuto sabato nel negozio Cisalfa del centro commerciale Adigeo, a Verona: scoperto dalla vigilanza privata, ha spinto via l'addetto per scappare ma è stato bloccato dai carabinieri

Le attenzioni dei carabinieri della Compagnia di Verona si concentrano spesso nei pressi dei centri commerciali, viste le numerose segnalazioni di furti dei negozi, e questo ha perso loro anche sabato di intercettare un ladro subito dopo il reato.

Erano circa le 15.30 del 21 agosto, quando un uomo è stato sorpreso all'interno di un camerino del punto vendita Cisalfa, situato all'interno di Adigeo, mentre rimuoveva le placche antitaccheggio da più capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 90 euro.

L'uomo allora, pur di guadagnarsi la fuga, avrebbe spinto via violentemente l’addetto alla sicurezza privata, senza cagionargli lesioni, venendo però bloccato subito dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona che, prontamente intervenuti, recuperavano la merce rubata restituendola al responsabile dell’esercizio commerciale.

Accompagnato in caserma dai militari operanti, E. M., 40enne di origine marocchina, nullafacente, pregiudicato, è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e condotto nelle camere di sicurezza del Comando, a disposizione dell’autorità giudiziaria, sino all’udienza con rito direttissimo che si è celebrata lunedì mattina: convalidato il provvedimento, all'uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.