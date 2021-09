Spaccata notturna al negozio Romeo & Giulietta: denunciati due minori

Nel corso della notte gli agenti delle Volanti hanno trovato la vetrina del negozio di via Cappello in frantumi: al secondo piano era ancora presente un 16enne, mentre il 14enne suo complice avrebbe fatto da "palo" in strada

Due minorenni, uno di 16 e l’altro di 14 anni, sono finiti nei guai nella notte tra lunedì e martedì, dopo essere stati colti con le mani nel sacco mentre insieme mettevano a segno un furto ai danni del negozio “Romeo & Giulietta” di via Cappello, nel centro di Verona.

Gli agenti delle Volanti della Questura si sono insospetti quando, intorno alle 4.45, si sono imbattuti nel più giovane dei due ragazzini che si stava aggirando da solo lungo la via. È stato proprio in quel frangente che i poliziotti hanno notato la vetrina della bottega infranta e leggermente scostata dalla sua sede. Entrati all'interno, gli operatori hanno trovato al secondo piano il 16enne che, oltre a due zaini colmi di merce rubata, nascondeva nelle tasche un cacciavite, una pinza e 140 euro in monete. Nelle tasche dei pantaloni del complice invece, che secondo le forze dell'ordine faceva da "palo" lungo la via, sono stati rinvenuti un capellino e due accendini provenienti dal negozio, un coltello e altri 1400 euro.

I due giovani, la cui condotta illecita è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza cittadine, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.

Nella serata di lunedì, infine, i poliziotti delle Volanti, a seguito di un controllo effettuato in piazzale Lambranti, hanno proceduto alla perquisizione del domicilio di un cittadino straniero all’interno del quale hanno rinvenuto 7 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.