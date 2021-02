Notato dai commessi, cerca di farsi largo per scappare con la refurtiva: arrestato

Era la mattinata di sabato quando i carabinieri della stazione di Verona Principale sono intervenuti presso il negozio Move di Corso Cavour, in quanto i commessi avevano segnalato la presenza di un giovane che si aggirava con fare circospetto tra gli scaffali.

Un'intuizione che non si sarebbe rivelata sbaglia. Come riferisce l'Arma infatti, l'uomo avrebbe prelevato capi per un valore di 150 euro e quando il responsabile del punto vendita gli si è parato davanti, non avrebbe esitato a spintonarlo per guadagnare l'uscita. Percorsi pochi metri però è stato bloccato dai militari, che lo hanno poi accompagnato nella camera di sicurezza della caserma "Pastrengo" di Verona. L'arrestato, un cittadino marocchino ventenne senza fissa dimora e con diversi precedenti, è comparso lunedì mattina davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma giornaliero.