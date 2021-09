Ruba un monopattino in un supermercato e scappa. Acciuffato dai carabinieri

L'accusa di furto aggravato è stata rivolta ad un 29enne che ieri ha afferrato il monopattino nel Lidl di Via Crosaron, a San Bonifacio, tentando poi di dileguarsi senza però riuscire a farla franca

Deve aver pensato che, rubando un monopattino, sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce il 29enne marocchino che è stato arrestato ieri pomeriggio, 13 settembre, dai carabinieri di San Bonifacio con l'accusa di furto aggravato.

Il giovane, afferrato il monopattino nel Lidl di Via Crosaron, ha tentato di dileguarsi, inseguito prima da uno degli addetti alla vigilanza e poi dai militari del nucleo radiomobile, che sono riusciti a fermarlo grazie all'aiuto dei colleghi di Soave.

Il monopattino, del valore di 280 euro, è stato restituito. Il 29enne è invece comparso questa mattina davanti a un giudice del tribunale di Verona per l'udienza di convalida. L'arresto è stato confermato ed il giovane è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo.