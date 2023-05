Le rubano medaglia d'oro di Mosca '80, Sara Simeoni: «Restituitemela»

Furto in casa della campionessa veronese di salto in alto Sara Simeoni. Dalla sua casa di Rivoli sono stati portati via trofei, coppe e alcune medaglie, tra cui la medaglia d'oro vinta da Simeoni alle Olimpiadi di Mosca del 1980. E proprio per quella medaglia, l'altista ha lanciato un appello: «Restituitemi almeno quella».

Sara Simeoni ha scoperto e denunciato il furto al suo rientro a casa. L'olimpionica azzurra era stata a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, per presentare il suo libro Una vita in alto, scritto insieme al giornalista Marco Franzelli, e in seguito aveva partecipato ad una festa a Rivoli Veronese, paese dove vive con il marito e il figlio.

Tornata a casa, Simeoni ha visto che qualcuno si era introdotto nell'abitazione, mettendola a soqquadro e portando via i premi che la campionassa ha raccolto durante la sua carriera.

I ladri potrebbero essere un gruppo di esperti, come riportato da Ansa, perché nella casa di Sara Simeoni è installato un sistema di videosorveglianza che pare sia stato aggirato.

Tre le medaglie olimpiche vinte da Sara Simeoni nella disciplina di salto in alto. Due d'argento, vinte a Montreal e a Los Angeles e quella d'oro di Mosca. Le due d'argento sono state trovate sotto il letto dell'atleta, mentre quella d'oro è stata portata via. E per riaverla, Simeoni ha lanciato un appello: «Restituitemi almeno l'oro vinto a Mosca». L'atleta ha poi aggiunto: «Mi hanno portato via tantissimi ricordi e vorrei almeno riavere questa medaglia. Non è neanche d'oro, loro cosa se ne fanno? Per me ha un significato e un valore speciale, per loro niente». E, infine, al Tg1 ha confidato: «Significa anni di allenamenti, di sacrifici e rinunce, di scelte. Non è semplice vincere una medaglia alle olimpiadi. È il simbolo di tante attese, significa tutto».