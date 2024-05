Rubato l'incasso della Festa dei Popoli a Villa Buri: spariti nel nulla undicimila euro

Con «grande rammarico», l’organizzazione della Festa dei Popoli di Verona ha voluto informare la comunità di «un evento spiacevole e deplorevole» che ha macchiato la conclusione di una manifestazione di grande importanza sociale e culturale per la città. In base a quanto è stato riferito in una nota della Diocesi di Verona, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, mentre nel parco di Villa Buri di San Michele Extra era ancora in corso la Festa dei Popoli, sarebbe stato perpetrato il furto di «buona parte dell’incasso della manifestazione», stimata in «circa 11 mila euro».

La somma, spiegano sempre dalla Diocesi, è frutto del ricavato degli stand gastronomici della giornata ed era custodita sotto chiave in una stanza al piano terra della villa. A scoprire il furto, intorno alle ore 18.10, sarebbe stato il responsabile del servizio di cassa che avrebbe notato una porta secondaria della stanza sfondata e l’assenza del denaro. Secondo gli organizzatori della festa, i ladri sarebbero entrati in azione nella mezz'ora precedente, poiché l’ultimo controllo era stato effettuato intorno alle ore 17.40.

L'incasso della festa, viene poi ricordato nella nota della Diocesi di Verona, era destinato a finanziare i costi organizzativi della manifestazione, tra cui le spese sostenute da associazioni e gruppi che hanno provveduto alla realizzazione degli stand gastronomici con piatti tipici di ogni parte del mondo. Gli organizzatori, pertanto, esprimono la loro «profonda tristezza e indignazione per quanto accaduto».

«Questo furto ha amareggiato molto gli organizzatori e tutti i volontari. - ha dichiarato don Giuseppe Mirandola, direttore del Centro di pastorale immigrati e portavoce degli organizzatori - Tuttavia non ci faremo scoraggiare - prosegue il sacerdote - e da parte di tutti rimane la volontà di continuare a lavorare con ancora più determinazione per promuovere la pace e l’integrazione». L’organizzazione fa sapere di aver già sporto denuncia alle autorità competenti. Viene inoltre rivolto l'invito ad eventuali testimoni o a chiunque abbia informazioni rilevanti di prendere contatto con la segreteria del Centro di pastorale immigrati (045.8004247 - direzione.migrantes@diocesivr.it).

La Festa dei Popoli, giunta alla sua 33esima edizione, è un evento che celebra la diversità culturale e promuove la solidarietà tra i cittadini e le cittadine veronesi. Ogni anno, migliaia di persone si riuniscono per condividere cibi, musica e tradizioni da ogni angolo del mondo, in un clima di gioia e collaborazione. Quest’anno hanno contribuito alla realizzazione della festa oltre 170 volontari, con 36 gazebo in rappresentanza di cittadini provenienti da altri paesi e associazioni impegnate nell'accoglienza, 16 gruppi di cucina dal mondo e 15 con musiche e danze tradizionali. Il bel tempo ha contribuito al grande successo della festa che ha visto la partecipazione di circa 6 mila persone.