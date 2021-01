Inseguono ladri in fuga tra Verona e Sommacampagna, ma li perdono in A4

I carabinieri scaligeri non sono riusciti a bloccare i malviventi che avevano da poco compiuto un furto in abitazione, in Via Brigata Robilant, nel capoluogo

Nel tardo pomeriggio di venerdì, 22 gennaio, è stato segnalato ai carabinieri di Verona un furto in abitazione in Via Brigata Robilant. Il denunciante ha indicato ai militari la Bmw su cui i malviventi si stavano allontanando. Effettuati immediatamente i controlli del caso, i militari hanno riscontrato che l'auto risultava rubata dal 20 novembre scorso.

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile, accorsi immediatamente, a trovare il veicolo utilizzato per la fuga. Dopo aver tentato invano di intimare l'alt al conducente, i militari hanno inseguito i ladri, insieme ai colleghi di San Massimo. L'inseguimento è stato lungo, tra le vie di Verona e Sommacampagna ed è terminato lungo l'autostrada A4 in direzione Milano, non lontano dal casello di Peschiera, quando i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ma le indagini dei militari dell'Arma proseguono.