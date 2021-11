Tentano di rubare frutta dal magazzino di un'azienda con l'aiuto di un dipendente: tre arresti

Nella tarda serata di venerdì 19 novembre, i carabinieri della stazione di Ca’ di David riferiscono i una nota di aver arrestato «tre persone, due uomini ed una donna, tutti con precedenti, perché sorpresi ad asportare frutta del valore di 1.000 euro». Il tentativo di furto, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, sarebbe avvenuto «presso il magazzino di un’azienda che si occupa della vendita all’ingrosso di alimentari, ubicato in Strada dell’Alpo».

Gia nei giorni precedenti, spiega la nota dei militari, la direzione dell’azienda «aveva registrato l’ammanco di prodotti per un valore di 2.300 euro, decidendo di rivolgersi ai carabinieri». Qusti ultimi hanno quindi provveduto ad organizzarre una serie di appositi servizi di appostamento. Alle ore 23 di venerdì, i militari riferiscono di aver potuto «osservare l’arrivo, chiaramente fuori orario di lavoro, di un dipendente». Si tratterebbe di un cittadino «marocchino di 43 anni», il quale sarebbe «entrato con il proprio badge» ed avrebbe poi «prelevato della frutta» per infine «passarla dalla recinzione ai due complici».

Questi ultimi, secodo ciò che riportano i carabinieri, sarebbero «una donna e uomo italiani, rispettivamente di 57 e 49 anni», i quali nell'occasione si sarebbero trovati «appostati lungo il perimetro esterno» del magazzino aziendale. Mentre la merce è stata restituita al legittimo proprietario, i militari riferiscono di aver arrestato i tre soggetti e di averli accompagnati presso le rispettive abitazioni, posti agli arresti domiciliari. Nella giornata di sabato sono quindi comparsi davanti al Giudice, il quale ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà i tre in attesa del processo che è stato fissato per il 22 giugno del prossimo anno.