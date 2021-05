Furto, estorsione e porto abusivo d'armi. Cinque adolescenti denunciati a Verona

Ad un 14enne erano state rubate le cuffiette Airpods ed erano stati estorti 25 euro. La vittima ha chiamato subito la polizia ed agenti in motocicletta hanno subito individuato in Corso Porta Nuova la comitiva dei minorenni responsabili

Sono cinque, in totale, i minori denunciati questa mattina, 27 maggio, dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona. Due di loro sono ritenuti responsabili di furto e di estorsione ai danni di un coetaneo, altri due sono indagati per il solo reato di estorsione ed uno è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Il gruppetto faceva parte di una comitiva composta da nove adolescenti, tutti italiani di seconda generazione provenienti dalla Bassa Veronese e di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Sono stati tutti intercettati in Corso Porta Nuova, poco dopo la segnalazione di un quattordicenne veronese. Ad intercettarli sono stati gli operatori della Squadra Nibbio, l'equipaggio su moto delle Volanti che ha individuato la comitiva non appena hanno ricevuto la segnalazione dalla centrale operativa.

I giovani, su richiesta degli operatori di polizia, hanno riconsegnato i beni indebitamente sottratti al 14enne: un paio di cuffiette Airpods (il cui furto è stato addebitato a un 15enne e ad un 17enne) e 25 euro che sarebbero stati estorti alla vittima da quelli che lo avevano precedentemente derubato, insieme ad altri due membri del gruppo, anch'essi di 15 e 17 anni.

Le testimonianze raccolte hanno consentito di riscostruire la dinamica dei fatti. Intorno alle 9.30 di questa mattina, mentre si trovava nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova, il quattordicenne si sarebbe, d’un tratto, trovato accerchiato dal gruppetto di adolescenti, due dei quali sarebbero riusciti a staccargli dalla cinta il porta cuffie per poi, velocemente, allontanarsi. La parte lesa, di lì a poco, si sarebbe decisa a raggiungere la comitiva per chiedere la riconsegna dei propri Airpods. In quel momento, i ladruncoli, insieme ad altri due, gli avrebbero estorto 25 euro per la restituzione delle cuffiette. Presi anche i soldi, i quattro si sarebbero poi allontanati, lasciando indietro il loro coetaneo che ha immediatamente allertato la polizia.

I giovanissimi sono stati tutti portati in questura per l'identificazione e per lo svolgimento degli accertamenti necessari alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia. Gli adolescenti sono stati poi riaffidati alle loro famiglie.

Nel corso delle verifiche, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di un coltello di 23 centimetri ed è stato dunque denunciato per porto abusivo d'armi.