Furto di prodotti hi-tec all'Esselunga: 29enne viene arrestato dalla Polizia

È stato un addetto alla vigilanza del supermercato di via Fincato, a Verona, a segnalare l'uomo alla Questura: sul posto sono stati inviati gli agenti delle Volanti, che lo hanno trovato in possesso di 210 euro di refurtiva

La Volante della Polizia davanti al punto vendita di via Fincato

Sabato pomeriggio un 29enne cittadino tunisino, L.T., già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l’accusa di tentato furto aggravato.

L'uomo è stato bloccato all’interno del supermercato Esselunga di Via Fincato intorno alle 18.30, dove gli operatori di Polizia sono intervenuti in seguito alla segnalazione arrivata alla centrale operativa di lungadige Galtarossa da parte dell’addetto alla vigilanza del supermercato.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti avrebbero accertato che il giovane si era introdotto poco prima nel supermercato e aveva prelevato 5 prodotti elettronici presso il reparto audio/video, strappandone la confezione e nascondendoli sotto il proprio giubbotto, per poi uscire dal supermercato senza pagare.

La merce recuperata, comprensiva di 3 auricolari wireless, 1 bracciale fitness e 1 powerbank, per un valore complessivo di circa 210 euro, è risultata in parte non rivendibile a seguito della lacerazione del sigillo di garanzia da parte di L.T..

Lunedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando l’udienza al prossimo 5 maggio.