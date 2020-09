Ruba defibrillatore in stazione a Verona, 30enne arrestato e condannato

Un trentenne nato e residente in Repubblica Ceca è stato arrestato ieri, 13 settembre, dalla polizia di Verona. Le iniziali del nome dell'arrestato sono J.L. ed è stato accusato di furto aggravato.

L’uomo è stato fermato in piena notte in Piazzale XXV Aprile, nei pressi dell'area di partenza e arrivo dei pullman di Atv. Gli agenti lo hanno trovato in evidente stato di ebrezza e lo hanno voluto controllare, trovando nel suo borsone un defibrillatore.

Le testimonianze raccolte e gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno consentito di appurare che, poco prima, l'uomo avrebbe danneggiato la colonnina dove il defibrillatore era stato custodito per asportare l'oggetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il trentenne è stato portato in questura dove ha trascorso la notte. E questa mattina, è stato accompagnato in tribunale per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e J.L. è stato condannato a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.