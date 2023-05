In discoteca strappano via la collanina d'oro dal collo di una ragazza: due giovani in manette

Due giovani residenti in provincia di Verona sono stratti in arresto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chiari nella notte di sabato, con l'accusa di furto con strappo.

Come spiegano i colleghi di BresciaToday, l'episodio avrebbe avuto luogo nel piazzale antistante la discoteca Number One, a Corte Franca, dove si sarebbe verificata anche una rissa e un lancio di bottiglie contro la gazzella dei militari.

Stando a quanto ricostruito, un 18enne e un 20enne dell'area scaligera sarebbero stati fermati dal Radiomobile all'uscita del locale, poco dopo aver compiuto il furto. I due infatti, poco prima, avrebbero strappato via dal collo di una ragazza di 20 anni una collana d'oro, dopodiché avrebbero avuto il tempo di passare la refurtiva ad alcuni complici, ma non quello di scappare.

Arrestati, sono comparsi davanti al giudice per la direttissima, al termine della quale sono stati convalidati i provvedimenti: per il 20enne è stato disposto il carcere, per il 18enne i domiciliari.