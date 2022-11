Resiste all'arresto dopo aver rubato un cellulare, 32enne finisce in carcere

Ieri, 3 novembre, i carabinieri di Verona hanno arrestato un 32enne ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto è avvenuto intorno alle 12.30 in un centro estetico di Via XX Settembre a Verona e la vittima è la titolare. Ad avvisarla è stata una cliente, la quale le ha detto che un uomo, approfittando di un momento di distrazione, si era appena introdotto nel centro estetico ed aveva portato via un telefono cellulare appoggiato vicino al registratore di cassa.

La vittima, dopo il furto, è uscita dalla sua attività ed ha inseguito il ladro lungo la via in direzione Ponte Navi. In quel momento, in quella zona, due agenti di polizia penitenziaria hanno visto la scena ed hanno bloccato il 32enne, chiamando poi il 112.

Intervenuta immediatamente la pattuglia dei carabinieri, il 32enne si è opposto ai militari per sottrarsi all'identificazione e per tentare di darsi alla fuga. Gli operatori l'hanno così arrestato per furto aggravato commesso con destrezza e per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è comparso la mattina seguente davanti al giudice del tribunale di Verona che ha convalidato l'arresto ed ha ordinato la custodia cautelare in carcere dell'imputato.