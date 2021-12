Forzano l'ingresso e svuotano la cassa del bar all'alba, ma vengono acciuffati dalle Volanti

Sono stati intercettati dalla Polizia pochi minuti dopo il furto, con le tasche ancora piene dei soldi che erano riusciti ad arraffare dalla cassa di un bar del centro. Nonostante il tentativo piuttosto maldestro di fuggire in sella alle loro biciclette, i due ragazzi poco più che ventenni non sono riusciti a far perdere le proprie tracce e lunedì mattina sono sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura scaligera.

Le ricerche avevano preso il via in seguito alla segnalazione pervenuta alla centrale operativa intorno alle 5.30, da parte di un residente di piazza Corrubio, allertato dai forti rumori che provenivano dal bar sottostante la sua abitazione. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno trovato la porta del locale “Calimero’s” completamente aperta e la cassa dietro il bancone divelta e vuota.

I ladri però sono stati immediatamente individuati, all’angolo tra Regaste San Zeno e Stradone Porta Palio, dagli equipaggi di altre due Volanti che già si erano messi a pattugliare la zona, alla loro ricerca.

La perquisizione personale a cui entrambi sono stati sottoposti ha consentito di rinvenire sia il cacciavite utilizzato per forzare la porta d’ingresso dell’esercizio (arnese che uno dei due celava all’interno della manica sinistra del suo giubbotto), sia i 190 euro rubati (nascosti nella tasca dei pantaloni del complice). Accartocciato insieme a questi, i poliziotti hanno trovato anche il documento di trasmissione telematica dei corrispettivi corrispondente alla chiusura fiscale della cassa del bar, all’interno del quale si era consumato il furto.

I responsabili, entrambi 22enni, sono stati arrestati e accompagnati in Questura dove hanno atteso la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di lunedì, al termine del quale il giudice ha convalidato il provvedimento nei confronti di entrambi.