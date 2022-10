Furto nella villa di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, lei era in casa insieme al figlio

È stata una notte di paura quella vissuta ieri, 18 agosto, dalla modella e influencer veronese Zoe Cristofoli. La 26enne vive in provincia di Varese, a Cassano Magnago, con il compagno Theo Hernandez, difensore del Milan, e con il figlio di sei mesi nato dalla loro relazione, Theo Junior. Come riportato da Ansa, la villa della coppia è stata svaligiata ieri sera da una banda di ladri. Il calciatore era assente, ma in casa c'erano Zoe Cristofoli ed il figlio.

Ad indagare sul furto in abitazione sono i carabinieri, i quali hanno raccolto la testimonianza della giovane veronese e stanno visionando le immagini della videosorveglianza. Da quantificare il bottino del colpo, che potrebbe essere di migliaia di euro.