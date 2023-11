Fermati in A4 dopo un furto in casa, recuperati 13 orologi e gioielli: 4 arresti

È stata la polizia di stato a fare uno "scherzetto", in occasione dei festeggiamenti di Halloween, a quattro cittadini italiani di origine sinti.

Il tutto ha avuto luogo nella tarda serata di martedì in autostrada, quando una pattuglia della Sottosezione di Polizia Autostradale di Verona Sud, durante l’ordinaria attività di controllo dell'A4, ha intimato l’alt ad un’auto con quattro persone a bordo.

I poliziotti intervenuti si sarebbero insospettiti per il nervosismo ingiustificato manifestato dagli individui per per le verifiche, i quali sarebbero stati tutti vestiti di nero e fin da subito avebbero provato a nascondere uno scaldacollo ed altri oggetti presenti sul sedile posteriore. È partita così la richiesta di ausilio ad una seconda pattuglia, al fine di procedere ad un minuzioso controllo dell’auto.

La perquisizione avrebbe permesso di rinvenire, in un vano ricavato nella parte posteriore del cruscotto, arnesi atti allo scasso, 5 ricetrasmittenti, 2 flessibili/smerigliatrici, targhe anteriori e posteriori contraffatte, bomboletta spray antiaggressione e numerosi orologi di valore e monili.

I quattro fermati, la vettura modificata e gli oggetti di valore reperiti sono stati quindi portati dalle due pattuglie presso la Sottosezione di Verona Sud, da cui è stata immediatamente diramata la nota per tutte le forze di polizia sul territorio. Dopo pochissimo tempo, sono giunte alla sala operativa due segnalazioni: la prima, di furto consumato in abitazione a Fumane ai danni di una coppia; la seconda, di un altro furto in abitazione, questa volta tentato a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

All’atto della denuncia, i derubati, dopo aver descritto i danni subiti all’impianto di allarme, le camere messe a soqquadro, i mobili spostati e i quadri tolti dal muro, hanno riconosciuto la refurtiva sottratta ai quattro malviventi: 13 orologi (tra Rolex, Cartier, Baume & Mercier e Hamilton) e alcuni monili in oro e argento.

Il tutto è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre l’auto modificata è sottoposta a sequestro. I quattro soggetti sono stati, quindi arrestati e condotti nel carcere di Vicenza.