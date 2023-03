La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni accusato di aver compiuto un furto in un'abitazione di Corso Milano

La questura di Verona riferisce in una nota dell'arresto di un uomo quarantunenne avvenuto nella serata di ieri, giovedì 9 marzo quando erano circa le ore 22. In base a quanto viene riportato dalla polizia, il soggetto in questione si sarebbe introdotto «all’interno di un’abitazione di Corso Milano entrando da una finestra posta al primo piano» e, in seguito, avrebbe «trafugato vestiti, borse e altri oggetti di ingente valore». Quando l'uomo sarebbe poi sceso al piano terra dell’edificio, la questura riferisce che, a quel punto, si sarebbe «trovato faccia a faccia con i proprietari».

Vistosi dunque scoperto, chiarisce la nota della questura scaligera, il quarantunenne avrebbe cercato di «scappare con la refurtiva, scagliandosi contro uno dei proprietari e colpendolo ripetutamente, nel tentativo di raggiungere l’uscita». Soltanto il tempestivo intervento degli agenti delle volanti, i quali sarebbero stati allertati dalla madre del proprietario, avrebbe dunque consentito di bloccare sul posto l'uomo, quindi di arrestarlo consentendo alla polizia di recuperare il bottino.

La nota della questura precisa inoltre che l'uomo è stato poi condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa per i successivi approfondimenti, dove sarebbe emerso che il quarantunenne risulterebbe già «gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti». Al termine degli accertamenti, la nota della polizia riferisce che l'uomo è stato arrestato con l'accusa di «rapina impropria». Al contempo, l’ingente bottino che comprenderebbe «un Rolex da donna, due borse griffate, un portamonete, 110 euro in contanti, nove felpe firmate, documenti di identità e una carta bancomat», è stato restituito ai legittimi proprietari.

La polizia fa infine sapere che «questa mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari». In conclusione, la questura scaligera precisa che «la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».