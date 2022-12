Specializzate nella terapia di un bimbo autistico, sparite due cucciole di rottweiler

Sono ancora senza esito le ricerche delle due cagnoline di razza rottweiler presumibilmente rubate nei giorni scorsi a Casaleone. Dafne e Fiamma, questi i nomi dei due animali, erano specializzate nella terapia di un bambino autistico e l'appello dei genitori non ha finora sortito alcun effetto. C'è anche una ricompensa per chi riuscirà a riportare ai legittimi proprietari Dafne e Fiamma, ma delle due rottweiler per il momento non c'è nessuna traccia.

Delle ricerche si stanno occupando i carabinieri, a cui è stata sporta denuncia, ed il sospetto è che davvero Dafne e Fiamma siano state rubate. Nella recinzione dell'abitazione in cui vive la famiglia che accudiva le due cagnette è stato trovato un buco da cui i rottweiler potrebbero essere stati portati via, forse per alimentare il mercato clandestino dei cuccioli di cane o peggio ancora per addestrarle ed utilizzarle così nei combattimenti illegali.

Il caso ha attirato l'attenzione del movimento 100% Animalisti che ieri sera, 6 dicembre, ha affisso a Casaleone due striscioni. Il primo è stato appeso sui muri del municipio ed era diretto al sindaco Stefano Cagalli. «Anche attraverso la Polizia Locale, il sindaco faccia tutto il possibile per rintracciare le due cucciole, magari svolgendo una ricerca certosina tramite le telecame», hanno fatto sapere i militanti che hanno posizionato lo striscione. L'altro messaggio è stato posizionato in Piazza della Pace ed era rivolta a chi probabilmente ha sottratto i cani alla famiglia del bimbo autistico che grazie a questi due animali riusciva a comunicare.