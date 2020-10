Tenta il furto da Bricoman ma viene scoperto: 50enne finisce in manette

Un cittadino moldavo è finito in manette nel pomeriggio di sabato, dopo essere stato sorpreso a rubare del materiale idraulico al Bricoman di Verona.

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti sul punto vendita di via dell'Esperanto, dove gli addetti alla sicurezza avrebbero sorpreso un cliente mentre si impossessava di accessori idraulici che aveva nascosto nelle tasche del proprio giubbotto.

I militari allora avrebbero sottoposto a perquisizione l'individuo, un cittadino moldavo di 50 anni con precedenti per furto, recuperando la refurtiva. Lo stranieri dunque è finito in manette e lunedì è comparso davanto al giudice, che ha convalidato il provvedimento e lo ha rimesso in libertà, in attesa del processo rinviato al 19 novembre.

