Rompono sistemi antitaccheggio e rubano merce al Bricoman, tre arrestati

Domenica scorsa, 5 dicembre, i carabinieri di Verona hanno risposto ad una chiamata proveniente dal Bricoman di Via dell'Esperanto. Gli addetti alla vendita del negozio si erano infatti accorti che tre clienti, muovendosi furtivamente tra gli espositori, si erano appropriati di vari utensili. I tre sono usciti con della merce non pagata e sono stati fermati dai militari. Alla merce, del valore complessivo di 400 euro, erano stati tolti in modo fraudolento i sistemi antitaccheggio. I tre uomini, un moldavo di 55 anni e due ucraini di 37 e 28 anni, erano tutti senza precedenti e senza fissa dimora e sono stati arrestati.

Lunedì mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà i tre in attesa del processo che verrà celebrato a febbraio.