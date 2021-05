Una 72enne di Verona: «Mi hanno rubato la bici elettrica dal cortile del condominio»

Via Crotone · Borgo Nuovo

«Mi hanno rubato la mia bicicletta elettrica di colore rosso, martedi nel primo pomeriggio in via Crotone 7 dal cortile del condominio».

La segnalazione giunta alla nostra redazione è stata inoltrata da Flavia, 72enne residente a Verona, la quale ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Nella speranza di ritrovare il mezzo, la donna ci ha fornito l'unica foto che aveva e una descrizione: «Acquistata nel giugno 2020. Marca Pegasus, modello Solero, elettrica con motore Bosch. È di colore rosso».

Chiunque avesse informazioni in merito o dovesse avvistarla, è pertanto pregato di rivolgersi ai carabinieri di Verona.