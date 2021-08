Rider derubato e documenti falsi: due arresti della Polfer alla stazione di Porta Nuova

Nel primo caso è finita in manette una 32enne per il furto di una bicicletta, mentre nel secondo un uomo ha provato ad esibire una carta di identità fasulla, ma è stato scoperto ed espulso dall'Italia

Due arresti in due giorni sonoo stati messi a segno lo scorso weekend dalla Polizia ferroviaria della staione di Porta Nuova, uno per furto e l'altro per documenti falsi.

Il 20 agosto un'indagine lampo della Polfer ha portato all'arresto di una 32enne romena nei presi dello scalo ferroviario. Quel giorno infatti un rider in attesa di ritirare un’ordinazione presso un fast food della stazione, ha subito il furto della propria bicicletta elettrica del valore di quasi un migliaio di euro. Il ragazzo si è immediatamente rivolto ai poliziotti che, grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza, hanno constatato che la donna si era allontanata dallo scalo con il velocipede, sollevando la ruota posteriore che era bloccata da un lucchetto. Il tempestivo intervento dei poliziotti, ha permesso loro di bloccare la 32enne nei pressi della stazione di servizio di Viale Dal Cero con ancora la bicicletta, che è stata poi resa al legittimo proprietario che ha potuto così riprendere il proprio lavoro.

Il 21 agosto invece a finire in manette è stato un cittadino moldavo di 34 anni, trovato in possesso di un documento falso. L'uomo sarebbe stato fermato per un controllo, durante il quale avrebbe esibito una carta d’identità di nazionalità rumena che i poliziotti, in seguito ad una verifica effettuata con il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno riscontrato essere falsa.

Sottoposto a fotosegnalamento, l’uomo, già presente in banca dati, è poi risultato essere di nazionalità moldava, quindi extracomunitario. Pertanto nei suoi confronti è stata disposta l’espulsione dall’Italia con ordine del Questore.