Insieme a un complice ruba bici in Via XX Settembre, entrambi denunciati

Nella notte tra ieri e oggi, 5 e 6 settembre, i carabinieri di Verona sono stati chiamati dal proprietario di una bicicletta rubata. L'uomo aveva lasciato il suo mezzo a pedali in Via XX Settembre e prima di chiamare il 112 aveva notato uno sconosciuto sfrecciare proprio in sella alla sua bici.

I militari della sezione radiomobile hanno iniziato le ricerche, trovando il presunto ladro e la bicicletta sottratta in Porta Vescovo. La bici è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Mentre, in seguito ad accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che il furto era stato messo a segna da un uomo aiutato da un complice. Ed entrambi sono stati denunciati.

