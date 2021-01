Quartiere Stadio, parcheggia bici elettrica e gliela rubano: uomo denunciato dai carabinieri

Nella mattinata di giovedì 21 gennaio, una signora aveva parcheggiato una bicicletta a pedalata assistita nel quartiere Stadio e poco dopo, quando è andata a riprenderla non l'ha più ritrovata. Dopo aver segnalato l'accaduto ai carabinieri, i militari della Sezione Radiomobile spiegano di aver iniziato a battere le vie limitrofe per provare a ritrovarla, finché non hanno visto un uomo in sella proprio alla bicicletta della signora.

A quel punto i carabinieri riferiscono di averlo subito fermato e, di conseguenza, l'uomo è stato denunciato per "ricettazione", essendo in possesso di un oggetto rubato. La persona fermata, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, si è rivelato essere un uomo di origini marocchine classe '85. La bicicletta elettrica è stata infine riconsegnata alla legittima proprietaria.