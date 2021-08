Rubate biciclette per 22 mila euro in tre camping di Lazise vengono ritrovate dai carabinieri a Ca' di David

Secondo quanto riportato in una nota dai militari dell'Arma, nel corso della notte del 13 agosto in tre camping del Comune di Lazise sono state trafugate tre biciclette mountain bike (di cui una elettrica), tutte di ingente valore, per un danno complessivo di circa 22 mila euro. I carabinieri della stazione di Lazise, dopo aver raccolto le denunce dei proprietari (tutti turisti stranieri in vacanza sul lago di Garda), riferiscono così di aver avviato un’immediata attività investigativa. Nello specifico, i militari hanno subito appurato che all’interno della sella di una bici rubata vi era un dispositivo Gps, grazie al quale sarebbero riusciti a localizzarla nel Comune di Verona e, più esattamente, nella frazione di Ca’ di David.

Bici rubate

Giunti sul posto, i militari spiegano di aver individuato un casolare abbandonato e, ritenendo che le biciclette potesse essere occultate al suo interno, hanno quindi deciso di procedere ad una perquisizione dell’immobile. Una volta all’interno, i carabinieri riferiscono di aver individuato la bicicletta con il Gps e, ricercando accuratamente tra la folta vegetazione che circondava il casolare, sono riusciti a trovare anche altre quattro biciclette occultate. Recuperati anche quest’ultimi velocipedi (il cui valore oscilla tra 3 mila e 9 mila euro ciascuno) e ritenendo che potessero essere compendio di furto, i militari spiegano di aver svolto ulteriori accertamenti così da verificare che effettivamente fossero tutti stati rubati nei giorni precedenti.

A quel punto, i carabinieri riferiscono di aver rintracciato i legittimi proprietari che, avendo perso le speranze di recuperarle, con stupore sono invece potuti rientrare in possesso delle biciclette, mostrando peraltro una profonda e sincera gratitudine ai militari. Le indagini sono tuttora in corso al fine di individuare anche gli autori del reato.