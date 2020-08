Ruba bicicletta e scappa, 27enne arrestato dalla polizia in Piazza Bra

Nella serata di mercoledì 26 agosto, in Piazza Bra, gli agenti delle Volanti di Verona hanno arrestato un 27enne pregiudicato di origine pakistana, con l'accusa di furto aggravato di una bicicletta.

Percorrendo Stradone San Fermo, l'equipaggio della polizia era stato avvicinato da un ragazzo che ha riferito di aver subito, poco prima, il furto della sua bicicletta e di aver visto l'autore del reato allontanarsi verso il centro. Gli operatori, dopo aver ottenuto tutte le descrizioni del soggetto, hanno iniziato la ricerca che ha portato immediatamente all'individuazione del ladro in Piazza Bra dove è stato fermato. In piazza è poi accorso anche il proprietario della bici, un 43enne veronese che ha identificato il ladro ed ha riconosciuto la bici poi restituitagli.

Dal controllo fatto al borsello di proprietà del giovane pakistano, i poliziotti hanno trovato una tenaglia, poi sequestrata, che è costata al cittadino straniero anche una denuncia all'autorità giudiziaria per possesso di arnesi atti allo scasso. Il 27enne, gravato da diversi precedenti penali e trovato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, è risultato essere stato sanzionato più volte negli scorsi mesi per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri, si è celebrato il rito direttissimo all'esito del quale è stata comminata la pena di 6 mesi di reclusione. Nei confronti del cittadino straniero irregolare, l'ufficio Immigrazione della questura ha avviato le pratiche per procedere all'espulsione dal territorio nazionale.