Dopo il furto al bar del Polo Santa Marta, scatta un folle inseguimento a Veronetta: un arresto

Non erano ancora scoccate le 3 della notte di venerdì, quando il personale privato di vigilanza del Polo Universitario Santa Marta ha segnalato al 113 di aver noato dei ladri, incappucciati, che s'introducevano all’interno del locale bar.

Gli agenti delle Volanti si sono quindi diretti alla sede accademica di via Cantarane, ma al loro arrivo gli individui erano appena saliti a bordo dell'auto, con la quale avrebbero tentato di investili per poi fuggire a folle velocità. Partito da Veronetta, l'inseguimento è proseguito in lungadige Porta Vittoria, lungadige Pasetto e lungadige Galtarossa, per concludersi infine nei pressi dell'area "Boschetto", quando i malviventi hanno sfondato il cancello carraio di un’abitazione con la Fiat Punto sulla quale viaggiavano. A quel punto tre uomini sarebbero scesi dalla macchina ed avrebbero iniziato a correre in diverse direzioni per far perdere le perdere le proprie tracce: uno di questi è stato raggiunto ed arrestato, mentre gli altri due sarebbero riusciti ad allontanarsi.

La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire la merce sottratta al bar situato al piano interrato del Polo universitario: due forni e numerose bibite. Oltre a questa parte della refurtiva, i poliziotti hanno trovato anche un televisore al plasma, una scatola contenente bicchieri di birra nuovi, tre telefoni cellulari e 800 euro in contanti: tutto materiale sequestrato in quanto ritenuto il frutto di altri furti.

A finire in manette è stato un cittadino tunisino di 39 anni, che dovrà rispondere dei reati di furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In Italia senza fissa dimora, inottemperante all’Ordine del Questore di Verona di lasciare il territorio nazionale e al divieto di dimora nel comune di Verona, pluripregiudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, dopo la convalida del provvedimento, nei confronti dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Proseguiranno serrati nei prossimi giorni gli accertamenti volti ad individuare gli altri due complici dell’uomo.