Furto in un bar nella notte, scappano con il registratore di cassa e alcolici: recuperata la refurtiva, arrestato un giovane

Grazie al costante controllo del territorio i carabinieri della stazione di Villafranca di Verona spiegano di essere riusciti ad arrestare «un 23enne di origini marocchine per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e danneggiamento». In base a quanto viene riferito, l'episodio risale alla notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, intorno alle ore quattro del mattino, quando sarebbe giunta alla centrale operativa dei carabinieri una telefonata con la richiesta d’intervento in un bar situato nella via principale di Isola della Scala.

Nella circostanza, un cittadino sarebbe stato svegliato da forti rumori e si sarebbe così accorto che «un gruppo formato almeno da quattro persone» avrebbe «infranto la vetrata di un bar introducendosi all’interno». Giunti tempestivamente sul posto, i militari spiegano di aver accertato il furto appena consumatosi e che gli autori erano riusciti a portar via dal locale «il registratore di cassa» e «numerose bottiglie di alcolici». A quel punto sono quindi scattate le ricerche dei responsabili da parte di tutte le pattuglie in quel momento impegnate in servizi di controllo del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato così che militari della vicina stazione di Bovolone si sono a loro volta accorti che era stata «divelta la porta a vetri della sala d’attesa della Stazione ferroviaria di Isola della Scala». Quest'ultima, in quel momento, sarebbe stata chiusa al pubblico. I carabinieri rivelano quindi di aver fatto irruzione trovando al suo interno «quattro soggetti che tentavano di forzare il registratore di cassa rubato nel bar». Secondo quanto riportato nella nota dei carabinieri, alla vista dei militari dell'Arma, i quattro si sarebbero dati alla fuga, ma uno di questi, dopo un breve inseguimento a piedi e «una colluttazione», sarebbe infine stato «bloccato e ammanettato nonostante la sua energica resistenza». L'uomo, stando a quanto segnalato dai carabinieri, sarebbe «un 23enne di origini marocchine». All’interno della sala d’attesa della Stazione di Isola della Scala i militari spiegano di aver recuperati, e poi riconsegnati al proprietario del bar, sia il registratore di cassa contenente l’incasso del giorno precedente sia alcune bottiglie di alcolici, mentre altre sarebbero state già consumate in precedenza.

Il cittadino marocchino è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Villafranca di Verona, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Quest'ultimo, chiarisce la nota dei militari, si è svolto nella mattinata di venerdì 26 gennaio presso il tribunale di Verona e si è concluso con la «convalida dell’arresto e la sottoposizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo». Da ultimo, la nota dei carabinieri evidenzia che «la misura è adottata di iniziativa da parte del comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».