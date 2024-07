Bancomat fatto saltare a Domegliara, bottino da decine di migliaia di euro

L'esplosione, la fuga e le indagini. Questa notte, 5 luglio, una banda di malviventi ha messo a segno un furto ad un bancomat di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Con estrema rapidità, quando ancora non erano le 4.30, i ladri hanno piazzato dell'esplosivo ed hanno fatto esplodere lo sportello della filiale del Banco Bpm - Banca Popolare di Verona di Via Valpolicella, nella frazione di Domegliara. Frazione che in parte è stata svegliata dal forte rumore. Ma mentre le forze dell'ordine venivano allertate, la banda si era già impossessata del bottino, dandosi poi alla fuga.

Sul furto, stanno indagando i carabinieri, che con i colleghi della sezione scientifica hanno analizzato l'area del bancomat in cerca di indizi per risalire agli autori del furto. Un colpo il cui bottino non è stato ancora quantificato con esattezza, ma che potrebbe ammontare a decine di migliaia di euro.