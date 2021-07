Assalto alla Cassa Padana, sradicato nella notte bancomat della filiale di Cerea

Il furto è avvenuto in Via Mantova, dove sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi delle investigazioni scientifiche e del nucleo operativo e radiomobile di Legnago

Nella notte fra ieri e oggi, 20 e 21 luglio, una banda a messo a segno il furto ad un bancomat a Cerea. L'istituto di credito colpito è la Banca di Credito Cooperativo Cassa Padana. Il bancomat è stato sradicato dalla filiale di Via Mantova. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi delle investigazioni scientifiche di Verona e del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, per eseguire rilievi che potrebbero essere utili all'identificazione degli autori del colpo.

I militari stanno cercando indizi a 360 gradi dalle 3.30 di questa notte, quando è avvenuto il furto a Cerea. Furto che pare non abbia fruttato tanto perché dovrebbe essere entrato in funzione il macchiatore, uno strumento che in casi come questo colora le banconote contenute nella casa rendendole inutilizzabili.

Inoltre, i carabinieri hanno confermato che la banda ha colpito a Cerea dopo aver fallito un furto simile a Isola della Scala. Il primo tentativo è andato a vuoto perché i malviventi sono stati visti e sono scappati prima di poter far saltare il bancomat che avevano scelto. Poco dopo, il gruppo si è fatto vivo alla Cassa Padana di Cerea, dove invece l'assalto al bancomat è riuscito.