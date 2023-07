Furto in banca a Verona: gli agenti delle volanti arrestano due persone  

Avrebbero forzato la porta antipanico di una banca in Corso Porta Nuova a Verona, poi rovistato all’interno di un intero ufficio e rubato un computer portatile, quindi si sarebbero allontanati con la refurtiva. È quando la polizia di Stato rivela che sarebbe successo la notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio, poco prima delle ore 4.

In base a quanto riferito in una nota della questura scaligera, i presunti responsabili, accusati di «furto aggravato in concorso», sarebbero già stati arrestati dalla polizia. Si tratterebbe di un quarantenne milanese e di un quarantaduenne foggiano. L’effrazione, chiarisce la nota della questura, sarebbe stata segnalata dall’Istituto di vigilanza della banca che avrebbe infatti rilevato la forzatura di una delle porte della filiale di corso Porta Nuova e la presenza, dentro i locali, di due uomini.

Di lì a poco, allertati dalla centrale operativa della questura, tre equipaggi delle volanti avrebbero quindi raggiunto l’istituto di credito e, grazie alle dettagliate descrizioni raccolte, avrebbero intercettato entrambe le persone ritenute responsabili del furto, quando queste si sarebbero trovate nei pressi di piazzale XXV aprile. I due, chiarisce la nota della polizia, avrebbero infatti cercato di raggiungere a piedi la stazione ferroviaria.

I successivi accertamenti effettuati dagli agenti avrebbero poi consentito di riscontrare «lo scassinamento della porta antipanico della filiale», oltre a quello che dalla questura scaligera definiscono come l'«inusuale disordine all’interno di uno dei locali», nonché «la mancanza, da una delle scrivanie, del pc». Quest'ultimo sarebbe poi stato trovato dai poliziotti «nella borsa che uno degli arrestati teneva in mano».

Al termine delle verifiche, i due arrestati sono stati accompagnati negli uffici di lungadige Galtarossa dove, su disposizione del pubblico ministero, hanno atteso la celebrazione del rito direttissimo. Secondo ciò che riferisce la nota della questura scaligera, questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto di entrambi. La nota della polizia, infine, precisa che «la responsabilità penale degli arrestati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».