Furto negli uffici di un'azienda padovana, denunciato 44enne veronese

Ieri, 16 febbraio, un 44enne veronese è stato denunciato per un furto avvenuto nel novembre scorso a Lozzo Atestino, in provincia di Padova. L'uomo sarebbe entrato di nascosto negli uffici di un'azienda e avrebbe rubato i soldi contenuti nel portafoglio del titolare.

Sono stati i carabinieri ad indagare e a denunciare il 44enne, come raccontato da PadovaOggi. Il furto è datato 27 novembre 2021 ed è stato consumato in una ditta di manufatti in cemento di Lozzo Atestino. I militari del paese padovano ritengono che il responsabile sia un uomo della provincia di Verona, il quale senza farsi vedere avrebbe preso 600 euro dal portafoglio del titolare scappando poi a bordo della sua auto.