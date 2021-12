Forza la portiera di un'auto parcheggiata a Verona e ruba cuffie "Airpods": denunciato dai carabinieri

I militari della dipendente stazione di Ca' di David hanno denunciato un «20enne nigeriano con precedenti» con l'accusa di «furto aggravato su auto in sosta». Secondo quanto riportato in una nota dei carabinieri di Verona, infatti, il giovane, dopo «aver forzato l’apertura di un’autovettura parcheggiata in piazza Roma», avrebbe «asportato dal suo interno due cuffie "Airpods", del valore di circa 200 euro».

Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, i carabinieri sono riusciti a rintracciare velocemente il ladro ed a recuperare la refurtiva. Dall’inizio del mese, sono tre le persone arrestate e sette quelle denunciate dalla compagnia di Verona, per furti e tentativi di furto all’interno di negozi e centri commerciali della città. Il valore complessivo dei beni asportati, e successivamente riconsegnati ai titolari, è di 1.300 euro.