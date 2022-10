Tentato furto su auto: scoperti, provano a scappare ma le volanti li fermano

Dopo essere stati scoperti hanno tentato la fuga, ma non hanno fatto molta strada e sono finiti in manette.

I presunti malviventi sarebbero stati sorpresi dagli agenti delle volanti della questura di Verona, intorno alle ore 16 di lunedì, mentre si trovavano accovacciati accanto alla vettura che avevano preso di mira, parcheggiata nei pressi di stradone Porta Palio. Una volta capito di aver attirato l'attenzione dei poliziotti, sarebbero scappati a piedi verso un'auto che li stava aspettando poco lontano, per poi salire a bordo ed allontarsi a gran velocità in direzione di corso Milano.

Come detto però, la fuga dei tre complici, inziata in viale Galliano, si sarebbe conclusa qualche centinaio di metri più in là, quando due volanti hanno bloccato la corsa della loro vettura, impedendogli di allontanarsi. Sono stati così arrestati un 48enne, un 25enne e un 18enne.

È partita poi la perquisizione, da parte dei poliziotti, dell'auto utilizzata dal gruppetto per scappare, a bordo della quale sarebbero stato rinvenuti numerosi utensili e arnesi utili al montaggio e allo smontaggio di componenti di veicoli: chiavi, cacciaviti, pinze, seghetti, convertitori di corrente e molto altro. Ulteriori accertamenti svolti nei pressi della vettura accanto alla quale erano stati notati due dei tre complici, avrebbero inoltre permesso di trovare un crick a carrello idraulico e un seghetto frontale: arnesi verosimilmente utilizzati per segare la marmitta della vettura, risultata danneggiata.

Agli arrestati sono stati contestati i reati di tentato furto aggravato in concorso e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e martedì mattina sono comparsi davanti al giudice che, dopo la convalida del provvedimento, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'unico imputato già gravato da precedenti.