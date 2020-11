Sorpreso a rovistare su un'auto parcheggiata, viene fermato dalle Volanti

È stato fermato domenica sera dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata in Piazzetta Sant’Andrea, a Verona. Si trattava di K.E., 41enne georgiano senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Ad allertare il 113 verso le 20.30 è stato un residente in zona, dopo aver notato un uomo che con atteggiamento furtivo tentava di aprire tutte le auto in sosta.

I poliziotti quindi si sono diretti sul posto, individuando l’uomo segnalato steso sul sedile anteriore di un’autovettura e intento a frugare nel vano passeggero, illuminandolo con la luce del proprio telefono cellulare.

Sottoposto a perquisizione, nelle tasche di K.E., irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, uno strumento multi-tools lungo 10 centimetri.

Al termine degli accertamenti, gli operatori hanno denunciato l’uomo per i reati di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e hanno provveduto al sequestro dell’arnese da scasso.