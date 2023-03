Liberato dopo l'arresto per un furto su auto, il pomeriggio tenta quello in abitazione e viene fermato

Dopo essere stato arrestato una prima volta per il tentato furto su di un'auto, nel pomeriggio dello stesso giorno è finito nuovamente in manette, questa volta per un colpo in abitazione.

Il tutto si è verificato martedì scorso, quando un 23enne originario del Gambia è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di "ripulire" un'auto in sosta nel Vicentino. Una volta scarcerato, al termine degli accertamenti di rito, quello stesso pomeriggio avrebbe raggiunto il centro di San Bonifacio, dove si sarebbe introdotto in un'abitazione, forzando la porta d'ingresso a spallate. Approfittando dell'assenza del proprietario, si sarebbe allora impossessato di una borsa contenente vari documenti, tra cui bancomat e carta di credito, oltre ad una somma in contanti di 50 euro.

I rumori provocati dalla sua effrazione hanno però insospettito il vicino di casa, che ha allertato il 112 fornendo una precisa descrizione del ladro e tentando poi di seguire il giovane in fuga verso la stazione, verosimilmente con l’intento di prendere il primo treno utile e far perdere le proprie tracce. L'immediato intervento dei carabinieri di San Bonifacio ha però permesso di rintracciare il 23enne ancora nei pressi dello scalo ferroviario, il quale è stato arrestato e la refurtiva restituita al proprietario.

Provvedimento che il giorno seguente è stato convalidato dal giudice del tribunale di Verona.