Due persone sono state arrestate e una denunciata dai carabinieri per furto di articoli natalizi

Continuano i servizi di controllo del territorio attuati dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, con particolare attenzione ai principali centri abitati e alle zone periferiche. Ed è proprio in tale contesto che, secondo quanto viene riferito in una nota dei militari dell'Arma, durante il pomeriggio di ieri, domenica 26 novembre, i carabinieri della stazione di Bussolengo sono intervenuti, su richiesta del personale addetto alla sicurezza, presso l’esercizio commerciale "Flover", dove sarebbe stato in corso un «furto aggravato».

Nello specifico, secondo quanto viene riportato dagli stessi carabinieri, tre cittadini italiani, poi individuati in un 47enne, una 44enne e una 20enne, avrebbero approfittato della momentanea assenza del personale addetto alla sicurezza, per rubare dagli scaffali «diversi articoli natalizi» che, in seguito, avrebbero nascosto in una borsa. Nel complesso, i militari dell'Arma stimano che la merce avrebbe avuto «un valore commerciale di 410 euro».

Successivamente, sempre secondo il racconto fornito dai carabinieri, i tre soggetti si sarebbero avviati alle casse per uscire senza fare acquisti, tuttavia sarebbero stati «controllati e fermati dagli addetti alla sicurezza». Proprio quest'ultimi avrebbero poi allertato immediatamente i carabinieri che, giunti sul posto, avrebbero infine identificato e condotto le tre persone suddette presso il comando dei militari dell'Arma.

Una volta effettuati i dovuti approfondimenti e ricostruito l’episodio, i carabinieri riferiscono di aver arrestato il 47enne e la 44enne, nonché di averli trattenuti presso le camere di sicurezza come disposto dall’autorità giudiziaria di Verona, mentre la ragazza di 20 anni è stata «deferita in stato di libertà». Nella mattinata odierna, lunedì 27 novembre, i militari rivelano che il giudice del tribunale di Verona ha convalidato l’arresto, rinviando il processo al mese di febbraio 2024.

La nota dei carabinieri, infine, sottolinea che «la misura è adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».