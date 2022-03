Cerca di rubare un computer ma viene scoperto: ragazzo di 25 anni arrestato

La questura di Verona riferisce in una nota dell'arresto effettuato dagli agenti delle volanti sabato pomeriggio, intorno alle ore 17.30. A finire in manette, in base a quanto si apprende, sarebbe stato un ragazzo di venticinque anni, ritenuto l'autore di un furto commesso all’interno del negozio MediaWorld nel centro commerciale Adigeo. A segnalare il furto alla centrale operativa della questura sarebbe stato l’addetto alla vigilanza che, vedendo le barriere antitaccheggio allarmarsi al passaggio del ragazzo, lo avrebbe inseguito fino all’uscita del centro commerciale, dove è infine riuscito a bloccarlo.

La questura spiega che la merce rubata, ovvero «un computer portatile», sarebbe poi stata trovata, «parzialmente rovinata», all’interno della borsa che il giovane aveva con sé. Il danno, secondo la polizia, è stato «con molta probabilità causato dal tentativo maldestro del ragazzo di strappare i fili metallici che assicuravano il pc al banco dov’era esposto».

A seguito dell’arresto per il reato di «furto aggravato», il venticinquenne è stato accompagnato in questura. Qui, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Stefano Aresu, il giovane ha atteso lo svolgimento del rito direttissimo. Questa mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha condannato il venticinquenne alla pena di otto mesi di reclusione e 200 euro di multa.