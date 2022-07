Ruba vestiti con borsa schermata, 26enne arrestato ad Adigeo

Sabato scorso, 16 luglio, un 26enne è stato arrestato per furto aggravato all'interno dell'Adigeo di Verona.

Il giovane, poco dopo le 10 del mattino, è entrato in un negozio del centro commerciale di Verona, ha prelevato una polo firmata da uno scaffale ed ha tentato di nasconderla in una borsa che indossava a tracolla. La sua condotta sospetta non è sfuggita all'occhio della responsabile del negozio, la quale allertato la centrale operativa della questura.

Essendo stato scoperto, il ragazzo è uscito dal negozio a mani vuote ed ha tentato di allontanarsi, ma è stato intercettato dagli agenti delle Volanti. La borsa che aveva con sé è risultata opportunamente schermata per eludere i sistemi anti-taccheggio ed al suo interno gli agenti hanno trovato tre capi di abbigliamento ancora provvisti di etichette e placche anti-taccheggio. I vestiti, del valore complessivo di 185 euro, erano stati rubati poco prima da due diversi negozi di Adigeo e sono stati in seguito riconsegnati ai proprietari.

Questa mattina, il 26enne è stato portato in tribunale e sottoposto al rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.