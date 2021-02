Furto da 200 mila euro di abiti di marca e fuga in A4: la targa dell'auto era stata rubata a Verona

Un inseguimento avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sull'A4 ha visto protagonisti alcuni ladri, che avevano rubato capi d’abbigliamento del valore di circa 200 mila euro in un negozio del Vicentino, e la Polizia stradale, che è riuscita a recuperare la refurtiva, mentre i malviventi si sono allontanati a piedi.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, quella notte una pattuglia di servizio in autostrada aveva intimato l’alt per un controllo del rispetto della normativa anti-Covid ad una Bmw X5 con quattro persone a bordo, all’altezza di Trezzano Rosa (Milano), che stava viaggiando in direzione del capoluogo lombardo.

Il conducente però, anziché fermarsi, alla vista delle divise avrebbe accelerato, proseguendo nella sua corsa fino alla Tangenziale Est Esterna di Milano A58: lì avrebbe fermato l'auto e tutti gli occupanti a quel punti sarebbero scesi dal veicolo per scappare a piedi nei campi, in diverse direzioni.

Sono scattati così i primi accertamenti, che avrebbero permesso alle forze dell'ordine di appurare che la Bmw X5 e la targa risultavano rubate rispettivamente a Milano e Verona, mentre a bordo erano presenti i capi di abbigliamento griffati rubati la notte stessa nell'area berica.

Le indagini ora andranno avanti, per risalire all'identità dei malfattori.