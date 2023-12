Tenta il furto in abitazione, ma viene scoperto per il rumore del vetro in frantumi

Avrebbe provato ad entrare furtivamente in un'abitazione per compiere un furto, nonostante la presenza dei padroni di casa, ma non aveva fatto i conti con i carabinieri. Y.M., 34enne di origine marocchina, irregolare e senza fissa dimora, sarebbe stato infatti individuato grazie al rumore prodotto dal vetro della finestra che andava in frantumi e fermato mentre cercava di portare a compimento il proprio intento.

Anziché rassegnarsi però, l'uomo si sarebbe scagliato contro il personale dell'Arma per cercare di fuggire e sottrarsi all’identificazione, colpendoli con calci e pugni, ma nonostante la sua reazione, i militari sarebbero riusciti ad immobilizzarlo ed a trarlo in arresto, sequestrandogli inoltre un cacciavite

Il tutto ha avuto luogo la scorsa notte nel Comune di Sanguinetto e lunedì mattina il 34enne, dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Legnago, è atteso davanti al giudice per l’udienza di convalida, nel corso della quale, oltre che per il tentato furto, sarà giudicato anche per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.